Xi wieder unterwegs

The press service of the President of Kazakhstan Nur-Sultan Kazakhstan/SNA/imago

Der chinesische Präsident Xi Jinping ist am Mittwoch zu einem Staatsbesuch in Kasachstan eingetroffen. Bei seiner Ankunft auf dem internationalen Flughafen »Nursultan Nasarbajew« erklärte Xi, er sei »hocherfreut, das schöne Land Kasachstan nach fünf Jahren auf Einladung von Präsident Kassim-Schomart Tokajew wieder zu besuchen«. Am Donnerstag wird der chinesische Staats- und Parteichef dann in Usbekistan erwartet, wo er in Samarkand dem Gipfel der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) beiwohnen wird. (Xinhua/jW)