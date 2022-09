Cottbus: AfD-Kandidat in Stichwahl

Cottbus. Im brandenburgischen Cottbus haben sich die Kandidaten von SPD und AfD am Sonntag für die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters qualifiziert. SPD-Kandidat Tobias Schick holte mit 31,8 Prozent die meisten Stimmen, wie die Stadt mitteilte. Der AfD-Bewerber Lars Schieske folgte mit 26,4 Prozent auf Platz zwei. CDU-Kandidat Thomas Bergner, der auf 24,7 Prozent gekommen war, kündigte am Sonntag abend seine Unterstützung für Schick bei der Stichwahl am 9. Oktober an. Die Wahlbeteiligung in der zweitgrößten Stadt Brandenburgs hatte am Sonntag bei lediglich 53,3 Prozent gelegen. (AFP/jW)