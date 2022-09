Bundesanwaltschaft klagt Reichsbürger an

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen sogenannten Reichsbürger erhoben. Der in Untersuchungshaft sitzende Mann soll sich wegen versuchten Mordes vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht verantworten, wie die Karlsruher Behörde am Montag mitteilte. Er war am 7. Februar im südbadischen Landkreis Lörrach alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle geraten und hatte einen Polizisten angefahren. Die hauptsächlich für Terrorermittlungen zuständige Bundesanwaltschaft hatte das Verfahren im Juni wegen der »besonderen Bedeutung des Falles« übernommen. (dpa/jW).