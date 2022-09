Karlovy Vary. Lisa Tertsch hat beim Triathlonweltcup in Karlovy Vary als beste deutsche Teilnehmerin den sechsten Platz belegt. Eine Woche nach ihrem ersten Saisonsieg im Weltcup über die kürzere Sprintdistanz fehlten ihr am Sonntag nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometern Laufen gut 40 Sekunden auf einen Podestplatz. Neben Tertsch schafften es Marlene Gomez-Göggel (achte) und Selina Klamt (neunte) über die olympische Distanz in die Top ten. Den Sieg sicherte sich die Französin Léonie Périault. (dpa/jW)