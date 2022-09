Ukraine will von Russland Entschädigung

Kiew. Die Ukraine strebt einen internationalen Vertrag an, um von Russland Kriegsentschädigung zu erhalten. Dies forderte der ukrainische Justizminister Denis Maljuska gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). Dazu brauche die Ukraine den Zugriff auf die Reserven der russischen Zentralbank in Höhe von rund 300 Milliarden US-Dollar, die bereits in den G7-Staaten eingefroren seien. Zudem sollten ausländische Vermögenswerte russischer Staatsunternehmen wie Gasprom oder Rosneft in einen Entschädigungsfonds fließen. Auch das Geld von Auslandskonten russischer Oligarchen und deren Vermögen solle zu Entschädigungszahlungen herangezogen werden. (Reuters/jW)