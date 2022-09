Ermittlungen gegen Bolsonaro in Brasilien

Brasília. Weniger als einen Monat vor der Präsidentenwahl in Brasilien hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu einer möglichen »Zweckentfremdung« des Nationalfeiertags durch die Regierung eingeleitet. Sie prüfe, ob die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro anlässlich des Feiertags eine mögliche »parteipolitische Veranstaltung« organisiert habe, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag (Ortszeit) mit. Am Mittwoch hatte Brasilien den 200. Unabhängigkeitstag gefeiert. Die traditionelle Militärparade, die normalerweise im Stadtzentrum von Rio de Janeiro stattfindet, wurde auf Wunsch Bolsonaros an den Strand Copacabana verlegt. Dort versammeln sich für gewöhnlich die Anhänger des ultra­rechten Politikers. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe zunächst keine ausreichenden Bemühungen erkennen können, zwischen den Feierlichkeiten, die beide am gleichen Ort stattgefunden hatten, zu unterscheiden. (AFP/jW)