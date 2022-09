Mehr Asylanträge in erster Jahreshälfte 2022 in EU

Valletta. Die Zahl der Asylanträge in den EU-Staaten zusammen mit Norwegen und der Schweiz ist in der ersten Jahreshälfte 2022 deutlich gestiegen. In den ersten sechs Monaten gingen bei den Behörden rund 406.000 Asylgesuche ein, wie die EU-Asylagentur EUAA am Freitag in Valletta auf Malta mitteilte. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres sei das ein Anstieg um 68 Prozent. Im Juni zählten die EU-Länder laut vorläufigen Zahlen mit ungefähr 73.100 Anträgen auf einen Monat gesehen fast so viele Gesuche wie zum Höchststand während der Jahre 2015 und 2016. Die meisten davon kamen von Menschen aus Afghanistan (9.100), Syrien (8.900) und Venezuela (4.800). (dpa/jW)