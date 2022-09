Putin und Erdogan wollen Getreidedeal besprechen

Moskau. Wladimir Putin wird dem russischen Präsidialamt zufolge in der kommenden Woche mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan die Umsetzung des Getreideabkommens besprechen. Ein Treffen der beiden Staatschefs ist in Usbekistan geplant. Putin und Erdogan hatten zuletzt die von den Vereinten Nationen und auch der Türkei vermittelte Vereinbarung kritisiert. Putin zufolge wurden Russland und ärmere Länder betrogen. Deshalb strebe er vor einer möglichen Verlängerung im November Änderungen an. (Reuters/jW)