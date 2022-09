UN-Bericht: Lage von Frauen verschlechtert

New York. Ein neuer UN-Bericht stellt wachsende Armut unter Frauen und Mädchen fest und beklagt die anhaltende Ungleichheit zwischen ihnen und Männern. Verschlimmert hätten ihre Lage die weltweiten Krisen bei Einkommen, Sicherheit, Erziehung und Gesundheit, sagte Sima Bahous, Exekutivdirektorin von UN Women bei der Vorstellung des am Mittwoch veröffentlichten Reports »Gender Snapshot 2022«. So seien beispielsweise Ende 2021 rund 44 Millionen Frauen und Mädchen aus ihrem Zuhause vertrieben gewesen – mehr als je zuvor. Bei der aktuellen Geschwindigkeit, mit der diskriminierende Gesetze abgeschafft und Lücken im rechtlichen Schutz geschlossen werden, dauere es noch fast 300 Jahre, bis die Geschlechter wirklich gleichgestellt seien, so das Fazit des Berichts. (dpa/jW)