Studie: Vorbilder in MINT-Bereich fehlen

Erfurt. Mädchen haben in der Regel ein Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Themen, entscheiden sich dann aber mehrheitlich gegen eine Ausbildung oder einen Studiengang im Bereich »Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik« (MINT). Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie der privaten IU Internationale Hochschule in Erfurt, die am Montag veröffentlicht wurde. 70 Prozent der in einer repräsentativen Umfrage angesprochenen Schülerinnen interessieren sich für MINT-Themen, werden aber durch verschiedene Umstände abgeschreckt, ein MINT-Fach zu studieren oder eine Ausbildung in diesem Bereich zu beginnen. Um daran etwas zu ändern, müsse man früh in der Schule ansetzen – etwa durch gendersensiblen Unterricht, sagte Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU. Vor allem brauche es dringend mehr weibliche Vorbilder aus diesem Bereich. (dpa/jW)