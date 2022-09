Macht und Gehorsam

Mit Fragen von Macht, Autorität und Gehorsam befasst sich eine Ausstellung zu Heinrich Manns Roman »Der Untertan« im Lübecker St.-Annen-Museum, die von Freitag an zu sehen ist. Mann habe mit seinem Roman geradezu prophetisch den Übergang des Obrigkeitsstaates in den Faschismus vorausgesagt, sagte Lübecks Kultursenatorin Monika Frank bei der Vorstellung der Schau am Donnerstag. Zu sehen ist die Ausstellung mit dem Titel »Der Untertan. Über Autorität und Gehorsam« bis zum 31. März 2023. (dpa/jW)