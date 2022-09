UNO: Volker Türk soll Bachelet nachfolgen

Genf. Nach dem Verzicht von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet auf eine weitere Amtszeit schlägt UN-Generalsekretär António Guterres einem UN-Dokument zufolge den Österreicher Volker Türk als Nachfolger vor. Der Jurist aus Linz war im Januar dieses Jahres zum beigeordneten Generalsekretär für Politikkoordination ernannt worden und arbeitet in Guterres’ Büro in New York. Laut UNO hat er zuvor mehrere Posten beim UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) innegehabt. Seine Ernennung zum Hochkommissar für Menschenrechte muss noch von der UN-Vollversammlung bestätigt werden. (Reuters/jW)