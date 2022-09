Kiew: Sanktionen gegen 606 Russen verhängt

Kiew. Wegen des russischen Angriffskrieges hat die Ukraine Sanktionen gegen 606 Mitglieder der politischen Führung in Moskau verhängt. Von dieser Entscheidung des Sicherheitsrates der Ukraine berichtete Präsident Wolodimir Selenskij am Mittwoch abend in Kiew. »Sie tragen Verantwortung für den Krieg Russlands gegen die Ukraine, für den Terror gegen unser Volk, und keiner von ihnen wird der Strafe entgehen«, sagte er. Von 32 Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates wurden demnach 28 auf die ukrainische Strafliste gesetzt. Von 450 Abgeordneten der russischen Staatsduma sind es 424, von 170 Senatoren im Föderationsrat 154. Selenskij nannte keine Details zu den Sanktionen. (dpa/jW)