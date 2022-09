Medienfreiheitsgesetz von EU geplant

Brüssel. Medien in der Europäischen Union sollen laut EU-Kommission besser vor Versuchen der Einflussnahme geschützt werden. Die Kommission werde in der kommenden Woche den Entwurf für ein »Medienfreiheitsgesetz« vorlegen, sagte Vizepräsidentin Vera Jourova am Dienstag abend in Brüssel zum Start des European Newsroom, eines Kooperationsprojekts europäischer Nachrichtenagenturen. »Wenn wir einen solch negativen Trend sehen – politischen Druck, wirtschaftlichen Druck, zunehmende Drohungen und Gewalt gegen Journalisten – müssen wir handeln«, behauptete Jourova. Ziel ist es ihren Angaben zufolge unter anderem, die Vergabe staatlicher Werbegelder transparenter zu machen. Außerdem sollten journalistische Quellen besser geschützt werden. (dpa/jW)