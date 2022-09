Börsengang von Trumps »Truth Social« droht Aus

New York. Der Börsengang des vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump neu gegründeten Netzwerks »Truth Social« droht zu scheitern. Das Übernahmevehikel Digital World Acquisition, das dem Betreiber der Twitter-Alternative zum Sprung an die Börse verhelfen will, bangt um die Zustimmung der Aktionäre zur erforderlichen Verlängerung der Übernahmefrist für die Trump Media & Technology Group (TMTG) um zwölf Monate. Digital-World-Chef Patrick Orlando verlängerte die Abstimmungsfrist am Dienstag um zwei Tage, wie Reuters am Mittwoch meldete. Er benötigt eine Mehrheit von 65 Prozent, um eine Liquidation des Unternehmens zu verhindern. Digital World braucht mehr Zeit, weil die US-Börsenaufsicht SEC die Übernahme von TMTG blockiert. (Reuters/jW)