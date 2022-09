Chinas Außenhandel legt um 7,1 Prozent zu

Beijing. Chinas Außenhandel hat etwas an Schwung verloren. Die Ausfuhren legten im August um 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der chinesische Zoll am Mittwoch in Beijing berichtete. Im Juli waren die Exporte noch um 18 Prozent gestiegen. Als Grund für die schwächeren Exportzahlen wurde die nachlassende globale Nachfrage wegen des Anstiegs der Inflation und der Energiepreise angeführt. Genannt wurden auch die Störungen der Produktion in China durch Lockdowns infolge der Null-Covid-Strategie sowie durch Energieengpässe wegen Hitze. (dpa/jW)