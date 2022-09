China: Zahl der Opfer nach Erdbeben steigt

Beijing. Zwei Tage nach einem schweren Erdbeben im Kanton Luding im Südwesten Chinas ist die Zahl der registrierten Todesopfer auf 74 gestiegen, Dutzende Menschen galten am Mittwoch weiterhin als vermisst. Mehr als 21.000 Menschen wurden nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV aus besonders gefährdeten Gebieten in Sicherheit gebracht. Der Wetterdienst warnte, dass es bis Donnerstag in den betroffenen Gebieten zu »erheblichen Regenfällen« und weiteren Erdrutschen kommen könnte. (AFP/jW)