Usbekistan: Putin und Xi treffen sich

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich in der kommenden Woche in Usbekistan. Putin und Xi wollen bei einem Gipfeltreffen in der Stadt Samarkand zusammenkommen, wie der russische Botschafter in Beijing, Andrej Denissow, laut den Nachrichtenagenturen RIA Nowosti und TASS am Mittwoch bekanntgab. Es ist Xis erste Auslandsreise seit Beginn der Coronapandemie. In Samarkand findet am 15. und 16. September ein Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt. (AFP/jW)