Antijüdisches Relief erhält Texttafel

Wittenberg. An der Stadtkirche in Wittenberg wird eine neue Erklärtafel zum antijüdischen Schmährelief »Judensau« aufgestellt, das aus dem Mittelalter stammt. Das beschloss die evangelische Stadtkirchengemeinde, wie ein Sprecher am Mittwoch vergangener Woche sagte. In dem neuen Text werde erstmals das jüdische Volk um Vergebung gebeten. Im Vergleich zum bisherigen Text positioniere sich die Gemeinde eindeutig gegen Antijudaismus und Antisemitismus. Was mit dem antijüdischen Sandsteinrelief an der Kirche selbst passieren soll, sei noch nicht beschlossen worden. Ein Expertenrat hatte empfohlen, das Relief zeitnah zu entfernen. (dpa/jW)