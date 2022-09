Inflation in Niederlanden erreicht Höchststand

Den Haag. Die Verbraucherpreise in den Niederlanden sind im August so stark gestiegen wie zuletzt im Jahr 1945. Die Inflation betrug im Jahresvergleich zwölf Prozent, wie das nationale Statistikinstitut am Dienstag mitteilte. Maßgeblich dafür verantwortlich ist ein explosionsartiger Anstieg der Energiepreise um 151 Prozent. Auch Produkte wie Kleidung und Nahrungsmittel, hier insbesondere Nudeln, verteuerten sich spürbar. (AFP/jW)