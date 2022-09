Mutmaßlich Angriff von Al-Qaida im Jemen

Sanaa. Bei einem Angriff mutmaßlicher Al-Qaida-Kämpfer sind im Jemen mindestens 27 Menschen getötet worden. Die Angreifer des Dschihadistennetzwerks attackierten am Dienstag einen Stützpunkt des sogenannten Südlichen Übergangsrats (STC) in der Provinz Abjan, wie dpa aus »Sicherheitskreisen« erfuhr. Dabei seien mindestens 21 Angehörige der mit dem separatistischen STC verbündeten Streitkräfte gestorben, darunter ein hochrangiger Kommandant. Bei anschließenden Zusammenstößen zwischen beiden Seiten wurden den Angaben nach sechs Angreifer getötet. Der STC ist mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) verbündet und will sich vom Rest des Landes abspalten. Die VAE führen gemeinsam mit Saudi-Arabien einen Krieg gegen die Ansarollah (»Huthi«) im Jemen. Seit April gilt eine vorübergehende Waffenruhe. (dpa/jW)