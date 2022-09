Burkina Faso: 35 Tote nach Minenexplosion

Ouagadougou. Mindestens 35 Menschen sind bei einer Minenexplosion im westafrikanischen Burkina Faso getötet worden. Weitere 37 seien zum Teil schwer verletzt worden, nachdem das Fahrzeug eines Militärkonvois auf einen Sprengsatz gefahren war, teilte die Regierung in der burkinischen Region Sahel am späten Montag abend mit. Die Opfer sind den Angaben zufolge alle Zivilisten. Unter den Verletzten seien viele Kinder. Die Gruppe war am Montag nachmittag unter militärischem Schutz auf dem Weg in die Hauptstadt Ouagadougou, um sich mit Gütern für den täglichen Bedarf einzudecken. In dem Land sind bewaffnete Gruppen, die zum Teil der Terrorgruppe »Islamischer Staat« oder dem Terrornetzwerk Al-Qaida angehören, aktiv. (dpa/jW)