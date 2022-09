Westbank: Israels Armee tötet Palästinenser

Ramallah. Bei einem israelischen Armee-Einsatz im besetzten Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben mindestens ein Palästinenser getötet worden. Mindestens 16 weitere Menschen wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums bei dem Vorfall in Dschenin am frühen Dienstag morgen durch Kugeln und Splitter verletzt. Nach Angaben der israelischen Armee sollte bei dem Einsatz die Wohnung eines Angreifers zerstört werden, der im April in Tel Aviv drei Menschen getötet hatte. Einsatzkräfte erschossen ihn daraufhin. Israel sieht in der rechtsstaatlich unzulässigen Kollektivbestrafung eine wirksame Abschreckungsmaßnahme. (AFP/jW)