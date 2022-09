Somalia: Hunderte Kinder an Hunger gestorben

Genf. In Somalia sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF seit Jahresanfang über 700 Kinder verhungert. Die Dunkelziffer liege wahrscheinlich weitaus höher, teilte die UNICEF-Vertreterin für das afrikanische Land, Wafaa Saeed, am Dienstag mit. Die Todesfälle unter Kleinkindern wurden in Hilfszentren im ganzen Land erfasst. In diesen Anlaufpunkten werden Nahrungsmittel verteilt, und dort wird eine sehr begrenzte medizinische Versorgung angeboten. Am Horn von Afrika zeichnet sich ab, dass in der Regenzeit zum fünften Mal in Folge Niederschläge ausbleiben. Bereits 2011 fiel in Somalia über eine viertel Million Menschen einer Hungersnot zum Opfer, die meisten von ihnen Kinder. (Reuters/jW)