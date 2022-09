Die Eins ist raus

New York. Australiens Tennisstar Nick Kyrgios steht nach einem 7:6, 3:6, 6:3, 6:2 gegen den Titelverteidiger und bisherigen Weltranglistenersten Daniil Medwedew im Viertelfinale der US Open. Sein nächster Gegner ist Medwedews russischer Landsmann Karen Chatschanow. Bei den Frauen bekommt es Ons ­Jabeur in ihrem ersten Viertelfinale bei den US Open mit Ajla Tomljanovic aus Australien zu tun. Die Tunesierin Jabeur setzte sich 7:6, 6:4 gegen die Russin Weronika Kudermetowa durch. Tomljanovic behielt gegen Ljudmila Samsonowa 7:6, 6:1 die Oberhand. (sid/jW)