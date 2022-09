Gerangel im Gang

Köln. Die türkische Basketballnationalmannschaft droht nach einem vermeintlichen tätlichen Angriff gegen NBA-Profi Furkan Korkmaz mit einem vorzeitigen Rückzug aus dem EM-Turnier. Nach einem Feldverweis im vierten Viertel soll Korkmaz während des Duells mit Gastgeber Georgien in den Gängen der Arena in Tbilissi angegangen worden sein. Dies sagte Omer Onan, Vizepräsident des türkischen Basketballbundes. An dem Angriff sollen auch Sicherheitskräfte beteiligt gewesen sein. (sid/jW)