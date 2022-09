Iran bietet Gaslieferungen an

Teheran. In Zusammenhang mit dem im Winter befürchteten Gasmangel in Europa hat sich der Iran als Energielieferant angeboten. Nasser Kanaani, Sprecher des iranischen Außenamtes, sagte am Montag laut der Nachrichtenagentur Fars, der Iran verfüge über die notwendigen Gasreserven und könne daher auch Europas Bedarf decken. Im Vorfeld müssten aber alle wirtschaftlichen US-Sanktionen gegen das Land aufgehoben und das Wiener Atomabkommen wieder in Kraft gesetzt werden. Der Iran verfügt über die weltweit zweitgrößten Gasreserven. (dpa/jW)