Argentinien: Verdächtige nach Attacke gefasst

Buenos Aires. Nach dem Anschlagsversuch auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner ist die Freundin des mutmaßlichen Täters gefasst worden. Die Polizei nahm die junge Frau am späten Sonntag abend (Ortszeit) auf einem Bahnhof in der Hauptstadt Buenos Aires fest. Die 23jährige soll bei dem gescheiterten Attentat eine Komplizin ihres Freundes gewesen sein. Der Mann hatte am Donnerstag abend vor Fernández de Kirchners Wohnung aus nächster Nähe eine Pistole auf die Expräsidentin (2007–2015) gerichtet und mindestens einmal abgedrückt. Allerdings löste sich kein Schuss. Daraufhin wurde er von Anhängern der Politikerin niedergerungen und von der Polizei festgenommen. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. (dpa/jW)