Taiwan hält neues Militärmanöver ab

Taipeh. Taiwan hat am Montag mit neuen Militärmanövern begonnen. Bei den Übungen der Armee im Süden der abtrünnigen chinesischen Provinz sollen nach Medienberichten auch US-Kampfhubschrauber zum Einsatz kommen. Unterdessen verurteilte Beijing eine neue Runde von Waffenverkäufen an Taiwan durch die US-Regierung aufs schärfste. China werde seine Souveränität und seine Sicherheitsinteressen entschieden verteidigen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Mao Ning, am Montag. Washington hatte am Freitag erklärt, Taipeh Waffen im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. (dpa/Xinhua/jW)