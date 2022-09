Anschlag auf russische Botschaft in Kabul

Kabul. Bei einem Anschlag vor der russischen Botschaft in Kabul sind am Montag nach Polizeiangaben sechs Menschen getötet worden, darunter zwei Botschaftsmitarbeiter, wie das russische Außenministerium bestätigte. Laut Polizei hatte ein Selbstmordattentäter gegen elf Uhr Ortszeit versucht, sich in die Luft zu sprengen. Einsatzkräfte hätten den Mann verfolgt, bevor er sein Ziel erreichen konnte. Dabei sei es zu der Explosion gekommen, so die Polizei. Der Sprecher des afghanischen Außenministeriums, Abdul Qahar Balkhi, sprach von »engen Beziehungen« zwischen Afghanistan und Russland. »Wir werden nicht zulassen, dass solche negativen Aktionen schlechte Auswirkungen auf die Beziehungen unserer beiden Länder haben«, so Balkhi. Russlands Außenminister Sergej Lawrow kündigte an, den Schutz der Botschaft zu verstärken. (dpa/jW)