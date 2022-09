Geflohener Premier Sri Lankas will zurück

Colombo. Der vor Protesten des Volkes im Juli ins Exil geflohene Expräsident Gotabaya Rajapaksa will nach Sri Lanka zurückkehren. Der frühere Staatschef wolle sein Exil in Thailand beenden und an diesem Sonnabend in sein Heimatland zurückkehren, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag durch namentlich nicht genannte Vertreter des Verteidigungsministeriums. Eigens für Rajapaksa wurde den Angaben zufolge eine neue Einheit gegründet – »um ihn nach seiner Rückkehr am Sonnabend zu beschützen«. Dieser gehörten Soldaten und Polizisten an, hieß es. (AFP/jW)