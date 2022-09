Michael »Bully« Herbig würde seine Karl-May-Film-Parodie »Der Schuh des Manitu« (2001) nicht mehr auf die Art machen wie damals. »Den Film hab ich vor 22 Jahren gemacht, und es war eine Parodie auf Filme, die vor 60 Jahren im Kino waren«, erläuterte der 54 Jahre alte Schauspieler in der am Freitagabend ausgestrahlten Radio-Bremen-Talkshow »3 nach 9«. Heute würde er anders vorgehen, sagte Herbig. »Die Comedypolizei ist so streng geworden.« Das nehme ein bisschen die Unschuld und Freiheit. (dpa/jW)