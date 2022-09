Kräftige Zinserhöhung der EZB erwartet

Frankfurt am Main. Die Währungshüter der EZB stehen wegen der von Rekord zu Rekord eilenden Inflation im Euro-Raum immer stärker unter Zugzwang. Volkswirte rechnen deshalb für die erste Zinssitzung nach der Sommerpause am Donnerstag mit einer zweiten kräftigen Zinserhöhung nach der im Juli eingeleiteten Zinswende, wie Reuters am Sonntag berichtete. Mehrere Notenbankchefs der Euro-Länder hätten sich demnach sogar dafür stark gemacht, auch über einen ungewöhnlich großen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten zu diskutieren. Es wäre die kräftigste Zinsanhebung seit Einführung des Euro-Bargelds. (Reuters/jW)