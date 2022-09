Gorbatschow: Tausende bei Beisetzung

Moskau. Unter großer Anteilnahme ist der letzte Staatschef der UdSSR, Michail Gorbatschow, in Moskau beigesetzt worden. Tausende Menschen nahmen am Sonnabend Abschied von dem hauptsächlich im Westen geschätzten Friedensnobelpreisträger. Zu der Trauerfeier reisten wegen des Ukraine-Kriegs aber keine hochrangigen Staatsgäste aus dem Ausland an. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin fehlte. Aus der EU kam allein Ungarns Regierungschef Viktor Orban. (dpa/jW)