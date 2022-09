Ärmelkanal: Fast 190 Asylsuchende geborgen

Lille. Die französischen Behörden haben innerhalb von weniger als 24 Stunden fast 190 Migranten aus dem Ärmelkanal geborgen. Die Menschen wurden bei mehreren Einsätzen am Sonnabend von den einfachen Booten geholt, mit denen sie von Nordfrankreich aus nach England zu gelangen versuchten, wie die Behörden mitteilten. Sie wurden auf das französische Festland zurückgebracht. Nach Schätzung des Innenministeriums in Paris versuchten zwischen dem 1. Januar und dem 13. Juni etwa 20.000 Migranten, in unzulänglichen Booten über den Ärmelkanal nach England zu gelangen, 68 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. (AFP/jW)