Argentinien: Demos für Kirchner

Buenos Aires. Nach einem Anschlag auf Argentiniens Vizepräsidentin Cristina Kirchner am Donnerstag sind Tausende Menschen in der Hauptstadt Buenos Aires und in anderen Städten des südamerikanischen Landes am Freitag (Ortszeit) aus Solidarität auf die Straße gegangen. Politische und soziale Organisationen, Gewerkschaften und auch Mitglieder des Kabinetts waren von Mittag an auf den Straßen, wie die argentinische Nachrichtenagentur Telam berichtete. Präsident Alberto Fernández hatte den Freitag zum Feiertag erklärt. Die Regierung machte die rechte Opposition und die Medien für den Angriff auf Vizepräsidentin Kirchner mitverantwortlich. (dpa/jW)