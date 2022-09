Gaza: Hamas richtet fünf Häftlinge hin

Gaza. Die im Gazastreifen herrschende Hamas hat am Sonntag fünf Palästinenser hingerichtet. Zwei der Männer waren wegen Spionage für Israel in den Jahren 2009 und 2015 und drei wegen Mordes verurteilt worden, wie das von der islamistischen Organisation kontrollierte Innenministerium mitteilte. »Die Hinrichtungen wurden nach Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten vollstreckt«, hieß es. Drei der Verurteilten wurden den Angaben zufolge gehängt und zwei erschossen. Es waren die ersten Hinrichtungen in dem Küstenstreifen seit 2017. (Reuters/dpa/jW)