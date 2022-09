Gesamtmetall warnt vor Wirtschaftskrieg gegen China

Berlin. Der Präsident des Kapitalverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, hält es für nahezu unmöglich, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China kurzfristig zu verringern. »Das ist gar nicht vorstellbar«, sagte Wolf am Sonntag gegenüber dpa. Die Abhängigkeit sei »immens«, so der Gesamtmetallchef. »Auch die Handelsbeziehungen mit China sind ja völlig anders als die mit Russland.« Die Industrie wäre bei einem Wirtschaftskrieg des Westens mit China an vielen Stellen lahmgelegt. »Stellen Sie sich mal vor, wir schneiden plötzlich alles ab, was heute aus China nach Europa kommt. Das ist unvorstellbar.« (dpa/jW)