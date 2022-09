Kauf von US-Waffen: China warnt Taiwan

Beijing. China hat wegen des angekündigten Verkaufs weiterer US-Waffen an Taiwan mit Gegenmaßnahmen gedroht. China werde angesichts der Entwicklungen »entschlossen, legitime und notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen«, teilte Liu Pengyu, Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, am Sonnabend (Ortszeit) mit. Er forderte die US-Regierung auf, Waffenverkäufe und militärische Interaktionen mit Taiwan zu stoppen, »damit den Beziehungen zwischen China und den USA sowie dem Frieden und der Stabilität in der gesamten Straße von Taiwan nicht weiterer Schaden zugefügt wird«. Die USA hatten zuvor neue Waffenexporte an Taiwan im Wert von 1,1 Milliarden Dollar genehmigt. Zu dem Paket gehören demnach 60 »Harpoon«-Schiffsabwehrraketen und 100 Luft-Luft-Raketen vom Typ »Sidewinder« sowie Unterstützung für ein Luftabwehr-Radarwarnsystem. (dpa/jW)