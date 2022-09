Deutsche Exporte gesunken

Wiesbaden. Die zweite Jahreshälfte hat für die Exporteure der Bundesrepublik mit einem Dämpfer begonnen. Von Juni zu Juli des laufenden Jahres sanken die Ausfuhren um 2,1 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Die Nachfrage nach Waren aus wichtigen Absatzmärkten wie den USA und China ging zurück, der Handel mit Russland kam fast zum Erliegen. Hohe Energiepreise, Probleme in den Lieferketten und ein insgesamt schwaches weltwirtschaftliches Umfeld belasten den Ausblick. Eine Mehrheit der Branchen erwartet in den nächsten Monaten einen Rückgang der Exporte, wie die jüngste Umfrage des Münchner Ifo-Instituts ergab. (dpa/jW)