Europarat: Griechische Gefängnisse überfüllt

Strasbourg. Der Europarat hat eine Überbelegung in griechischen Gefängnissen bemängelt. Das Antifolterkomitee (CPT) der Strasbourger Organisation forderte in einem am Freitag veröffentlichten Bericht, Häftlinge nicht mehr unter »überfüllten, gefährlichen und schlechten Bedingungen« unterzubringen. Gefängnisse in Griechenland müssten sich zu Orten entwickeln, die »menschenwürdige Bedingungen anbieten und Menschen auf die Wiedereingliederung« in die Gesellschaft vorbereiteten. Bei Besuchen in Gefängnissen in Griechenland im November vergangenen Jahres stellte das Komitee dem Bericht zufolge fest, dass 24 von 34 Gefängnissen überfüllt waren. (AFP/jW)