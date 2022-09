Anschlag von Nizza: Prozess beginnt

Paris. Sechs Jahre nach dem Anschlag im südfranzösischen Nizza, bei dem 86 Menschen starben, beginnt am Montag in Paris der Prozess gegen acht mutmaßliche Helfer des noch am Tatort von der Polizei erschossenen Täters. Drei von ihnen stehen unter Terrorismusverdacht, ihnen drohen Haftstrafen von 20 Jahren bis lebenslänglich. Die Ermittler stufen sie jedoch nicht als Komplizen ein. Die übrigen Angeklagten sollen dem dschihadistischen Angreifer Waffen verschafft haben. Der 31jährige Mohamed Lahouaiej-Bouhlel hatte am 14. Juli 2016 einen Lastwagen in die Menschenmenge gesteuert, die auf der Uferpromenade von Nizza das Feuerwerk zum Nationalfeiertag ansah. (AFP/jW)