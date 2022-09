Tote nach Anschlag in Afghanistan

Kabul. Bei einem Bombenanschlag auf eine der größten Moscheen in der westafghanischen Stadt Herat sind am Freitag nach Behördenangaben mindestens 18 Menschen getötet worden. Die Explosion ereignete sich in der Gasargah-Moschee und tötete den Imam Mudschib Ur-Rahman Ansari, wie Regierungssprecher Sabihullah Mudschahid mitteilte. Mindestens 23 weitere Menschen wurden nach Angaben des Sprechers des Gouverneurs der Provinz Herat verletzt. Ansari war ein einflussreicher Islamist. Im Juli hatte er bei einer religiösen Versammlung in Kabul die Enthauptung all derjenigen gefordert, die »die kleinste Handlung gegen unsere islamische Regierung« begehen. (AFP/jW)