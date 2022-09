Neuer Landeswahlleiter für Berlin steht wohl fest

Berlin. Berlin bekommt offenbar einen neuen Landeswahlleiter. Das Amt soll der Verwaltungsfachmann Stephan Bröchler übernehmen, wie der RBB am Freitag mit Verweis auf Senatskreise berichtete. Bröchler saß in der Kommission, die weitgehende Strukturänderungen bei der Organisation von Wahlen vorgeschlagen hatte. Eine zentrale Forderung war eine deutliche Stärkung der Landeswahlleitung gegenüber den Bezirken sowie der Aufbau eines zentralen Wahlamtes. Am 26. September 2021 war es zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten bei mehreren am selben Tag stattfindenden Wahlen gekommen. Daraufhin trat Amtsleiterin Petra Michaelis zurück. Ulrike Rockmann hat den Posten seitdem kommissarisch geführt. (jW)