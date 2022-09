Saporischschja: Moskau zufrieden mit Inspektion

Moskau. Russland hat die Inspektion des ukrainischen AKW Saporischschja durch Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) als »sehr positiv« bezeichnet. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, erklärte am Freitag vor Journalisten, dass »die Delegation trotz der Schwierigkeiten und Probleme angekommen ist und ihre Arbeit aufgenommen hat«. Es sei zwar noch »zu früh« für eine Bewertung, doch das wichtigste sei, dass die Mission stattfinde, sagte Peskow weiter. Am Donnerstag war ein IAEA-Team auf dem AKW-Gelände eingetroffen, das zuletzt immer wieder beschossen worden war. Unterdessen erklärte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Freitag laut Telegram-Kanal des Ministeriums, dass die ukrainische Offensive im Süden des Landes unter hohen Verlusten der Gegenseite weitgehend gescheitert sei. (dpa/AFP/jW)