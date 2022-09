Türkei: Energiepreise steigen deutlich an

Istanbu. Menschen in der Türkei müssen im September für Gas und Strom tiefer in die Tasche greifen. Von Donnerstag an steigen Strompreise für Privathaushalte um 20 Prozent und für die Industrie um 50 Prozent an, wie die türkische Energiemarktregulierungsbehörde EPDK mitteilte. Preiserhöhungen für Gas bewegen sich etwa im gleichen Bereich, wie aus einer Mitteilung des staatlichen Gashandelsunternehmens Botas hervorging. Die steigenden Energiepreise auf dem Weltmarkt machen sich auch bei türkischen Verbrauchern bemerkbar. Hinzu kommt in dem Land jedoch eine Inflation, die laut offiziellen Zahlen bei rund 80 Prozent liegt. (dpa/jW)