Taiwan schießt Drohne ab

Taipeh. Im Konflikt zwischen China und Taiwan hat das taiwanische Militär erstmals eine Drohne abgeschossen. Die nicht identifizierte Drohne sei in den taiwanischen Luftraum über der kleinen Löweninsel vor der Küste Festlandchinas eingedrungen, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Donnerstag mit. Das taiwanische Militär habe zunächst versucht, die Drohne mit Warnschüssen zu vertreiben. Als das nichts genutzt habe, sei das unbemannte Fluggerät abgeschossen worden. Die Drohne sei ins Meer gestürzt. (Reuters/jW)