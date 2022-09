UNO verlängert Einsatz im Libanon

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat die »Blauhelmmission« UNIFIL im Libanon um ein Jahr verlängert. Die 15 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats begründeten die Verlängerung des Einsatzes am Mittwoch (Ortszeit) in einer einstimmig verabschiedeten Resolution insbesondere mit der Gefahr, dass mögliche Verletzungen des Waffenstillstands zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah einen »neuen Konflikt« auslösen könnten, den »keine der Parteien oder die Region sich leisten kann«. Einsatzgebiet der Mission ist der Süden des Libanon, der an Israel grenzt. Mit derzeit 10.500 sogenannten Blauhelmsoldaten läuft UNIFIL bereits seit mehr als 40 Jahren. Auslöser war eine siebentägige Invasion Israels gegen palästinensische Kämpfer im Südlibanon im März 1978. (AFP/jW)