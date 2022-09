Palästinenser beendet Hungerstreik

Ramallah. Nach mehreren Monaten Hungerstreik hat ein palästinensischer Häftling seinen Protest beendet. Der Mann namens Chalil Awaudah teilte am Mittwoch abend mit, Israel habe sich bereit erklärt, ihn am 2. Oktober freizulassen. Der Zustand des 40jährigen hatte sich zuletzt rapide verschlechtert. Seine Freilassung war eine Bedingung der islamistischen Organisation »Islamischer Dschihad« für eine Waffenruhe in den jüngsten Kämpfen mit Israel. Awaudah befand sich Medienberichten zufolge seit mehr als 180 Tagen mit einer Unterbrechung im Hungerstreik. Er war Ende vergangenen Jahres von israelischen Soldaten festgenommen worden und war anschließend in sogenannter Administrativhaft. Dies ermöglicht es, »Verdächtige« sechs Monate ohne formelle Anklage festzuhalten. (dpa/jW)