Israel beschießt Flughafen von Aleppo in Syrien

Damaskus. Israel hat nach syrischen Angaben am Mittwoch mehrfach den Airport der Stadt Aleppo beschossen. Der »israelische Feind« habe den Flughafen gegen 20 Uhr Ortszeit mit Raketen beschossen und »Sachschäden« verursacht, schrieb die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Der in Großbritannien ansässigen oppositionellen »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« zufolge wurden »vier israelische Raketen« auf die Startbahn und Lagerhäuser nahe des Flughafens abgefeuert, in denen sich »iranische Raketen« befunden hätten. Demnach lösten die Raketen Brände und Explosionen aus. (AFP/jW)